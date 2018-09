Han: Naš cilj treba da bude da Kosovo i Srbija imaju dogovor do sredine 2019.

Evropski komesar za proširenje Johanes Han izjavio je da bi cilj Evropske unije trebalo da bude da Kosovo i Srbija postignu dogovor do sredine iduće godine. "Trebalo bi da bude naš cilj da imamo dogovor do sredine iduće godine. Stvari neće biti bolje ako se produžava posao, jer ćemo imati novu komisiju, novog visokog predstavnika. I treba ponovo da se počinje", rekao je Han. On je u intervjuu makedonskoj novinskoj agenciji MIA rekao da misli...