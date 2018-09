Vremenska prognoza: U utorak sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen

BEOGRAD - U Srbiji će u utorak ujutru po kotlinama i visoravnima biti kratkotrajna magla, a tokom dana pretežno sunčano i toplo, do 31 stepen. Duvaće slab i umeren vetar, na jugu Banata povremeno i jak, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura biće od osam do 16, a najviša dnevna od 27 do 31 stepen, saopštio je RHMZ. U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo uz slab i umeren jugoistočni vetar. Najniža temperatura biće 16, a najviša...