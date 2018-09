Vučić predložio da SNS nove stranačke organe bira sledeće godine

Beta pre 1 sat

Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandar Vučić predložio je danas na sednici Glavnog odbora SNS u Beogradu da se novo rukovodstvo SNS bira na izbornoj skupštini u maju ili septembru sledeće godine.On je rekao da bi do tada trebalo da se održi izborna skupština, kako bi SNS bila spremna da se novom energijom, snagom i poštenim ljudima krenu u pripreme parlamentarnih izbora 2020. godine.Vučić je kazao da će to novo rukovodstvo morati da se pridržava starih principa - "da je Srbija najvažnija, da je najvažnija zdrava ekonomija, zaštita nacionalnih interesa, da znamo da kažemo izvinite kada pogrešimo, ali da ne jurimo po svetu da se izvinjavamo onima koji nama treba da se izvine"."Moramo da budem realni, pametni i mudri i da za svoj narod izvučemo najviše i ne uvodimo u ratove, nego sačuvamo mir i stabilnost", rekao je Vučić.On je kazao da kadrovi SNS moraju da rade mnogo više i bolje i da moraju sebe da menjaju, ako hoće da opstanu.Vučić je uputio kritike jednom, kako je rekao, malom delu svoje stranke koji "više podseća na funkcionere Saveza za Srbiju i one koji su opljačakali Srbiju kada su bili na funkciji"."Ima funkcionera koji govore da će doći do promena u Vladi Srbije uskoro. 'Odneću ja Vučiću pare pa ću tako da ga kupim da obezbedim da budem ministar odbrane ili bilo čega drugog'. Ajd' da vidim, dođite, donesite pare, pa da vidim šta ćete da branite - ministarstvo ili rešetke u zatvoru", rekao je Vučić.On je pozvao građane da, kada god se neko pozove na njega ili SNS i bilo šta traži za stranku ili za njega, odmah odu u prvu policijsku stanicu i to prijave policiji."Slobodno ga terajte u majčinu, jer taj nije doneo ništa dobro ni meni ni SNS, znajte da je to neka lopuža u pitanju i prijavite ga policijskoj stanici", rekao je Vučić.On je najavio da će prvih deset godina stranke obeležiti u Kraljevu koje su, kako je ocenio, oni koji su na vlasti bili pre SNS, razorili i opljačkali, čak i tokom obnove od zemljotresa.Vučić je na sednici Glavnog odbora govorio i o ekonomskim reformama, privrednom rastu, stranim investicijama i suficiti u državnom budžetu, smanjenju nezaposlenost, otvaranju fabrika.Vučić je kazao da je ostalo još dosta da se uradi, a da su uspeli ono što su postigli jer su za saveznika imali narod i penzionere koji su podneli najveći teret.Rekao je da je Srbija danas jedna od zemalja sa najvećim nivoom stranih direktnih investicija, da je nezavisna, suverena i slobodna zemlja i da hoće sarađue sa svima i ima kontakt i na Istoku i Zapadu.Osvrnuo se i na podrugljive komentare zbog njegove izjave o "letećim automobilima" i izvozu svinjskih papaka u Kinu navodeći da je kritičarima smešna borba za srpskog domaćina i seljaka.Posle Vučićevog govora, sednica Glavnog odbora SNS je zatvorena za javnost.