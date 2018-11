Dačić: Ne očekujem brzu reakciju CEFTA i UNMIK-a

Bez jačeg međunarodnog pritiska onih koji su ih (Kosovo) stvorili i sponzorišu neće doći do ukidanja taksi, rekao je Dačić novinarima, posle susreta sa egipatskim ministrom spoljnih poslova Sami Šukrijem. Dačić je međunarodnim predstavnicima poručio da prestanu da se „igraju nekih igara“ za koje svi znaju da nisu istinite i da neko utiče na Prištinu da ukine te 100 odsto veće takse na robu iz Srbije, jer se zna da to mogu da urade. On je...