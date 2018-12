Vučić: Spreman da dam opoziciji izbore, da se pokažu

„Ako neko zna šta je demokratskije od izbora, neka mi kaže. A onda ne valja ni kada im to kažete. Ali motkom nećete. To ste mogli da sanjate nekada, ali više nikada neće moći“, rekao je Vučić u izjavi iz Abu Dabija. On je dodao da je o izborima govorio metaforično, ako bude izložen „ne znam kakvom pritisku“, ali i ponovio da ne želi da ugrožava javni dug Srbije i dodvorava se bilo kome da bi sebi kupio još šest meseci ili godinu dana na...