Vučić: Neću da slušam gluposti opozicije ali ću da im dam izbore

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da mu “ne pada na pamet” da popusti pod pritiskom opozicije i da, kako je rekao, “sluša njihove gluposti” ali da je spreman da im pruži mogućnost da se pokažu na izborima jer je to najdemokratskiji način rešavanja takvih pitanja. “Ako neko zna šta je demokratskije od izbora, neka mi kaže. A onda ne valja ni kada im to kažete. Ali motkom nećete. To ste mogli da sanjate nekada, ali...