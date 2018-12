I danas mraz, hladno do subote, povremeno kiša i susnežica

NOVI PAZAR – U Srbiji će danas biti oblačno i hladno, u većem delu mestimicno slab sneg, uvece i nocu prestanak snega, na severu uglavnom suvo uz zadrzavanje magle veci deo dana i uz slab vetar slab severni i severozapadni. Najniza temperatura od -9 do -2, najvisa u vecini mesta od -4 do -1, u Timockoj Krajini 2 stepena, saopstio je Republički hidrometerološi zavod. I u Novom Pazaru će biti oblacno i hladno uz temperaturu od -4 do -1 stepena....