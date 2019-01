Ricky Martin i njegov muž dobili kćerku

Ricky Martin objavio je da su on i njegov suprug Jwan Yosef dobili kćerku. Pevač je najavio dolazak kćeri slikom na Instagramu na kojoj se vide njene malene ruke. A post shared by Ricky (@ricky_martin) on Dec 31, 2018 at 2:31pm PST “Srećni smo što možemo da podelimo sa vama da smo postali roditelji prelepe i zdrave devojčice koja nosi ime Lucia Martin-Yosef. Ovo su posebni trenuci az našu porodicu i jedva čekamo da vidimo šta će nam ova...