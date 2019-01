Vučić: Država će pregaziti kriminalce, uvodimo doživotne kazne za najteža krivična dela

Beta video pre 1 sat

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obećao je danas gradjanima da će država da pregazi kriminace i da to nije ad hok borba već borba koja će trajati godinama. ``Imamo veoma blagu kaznenu politiku, kazne su bile u najvećem procentu minimalne, ili uz ublažavanje kazni``, kazao je Vučić. Vučić je izneo podatke da su za delo silovanja kazne od tri do 12 godina, ali da je u 36 odsto slučajeva izricana kazna od tri godine, a do pet godina 33 odsto, što je ukupno manje od 70 odsto. Beta/MOD

