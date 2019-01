Vučić: Pregazićemo kriminalce, uvodimo doživotnu kaznu zatvora

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je uvođenje drakonskih kazni za počinioce krivičnih dela, uključujući i doživotnu kaznu zatvora. Vučić je posle sednice za Nacionalnu bezbednost izjavio da je će doći do promena u kaznenoj politici i da će doći do povećanja minimalnih i maksimalnih kazni za počinioce najtežih krivičnih dela. On je, najavljujući sistemske i sveobuhvatne mere protiv najtežih krivičnih dela, nakon sednice Saveta...