Vučić: Najava pooštravanja kaznene politike nema veze sa izborima

„Oni su hteli da kažu da je sve to zbog izbora. Izbori zavise samo od njih. Jednu reč da kažu – idemo na izbore. I pobedićemo ih lako i ubedljivo, ubedljivije nego do sada“, rekao je Vučić novinarima posle otvaranja fabrike u Leskovcu. On je rekao da je njegova najava da će kaznena politika biti pooštrena bila usmerena na obračun s mafijom i da tu njegovu odlučnost, za koju je rekao da je „čvrsta kao stena“, niko neće pokolebati....