Glišić (SNS): Uže rukovodstvo stranke reklo Vučiću da je veoma važno da idemo na izbore

Predsednik Izvršnog odbora Srpske napredne stranke (SNS) Darko Glišić izjavio je da uže stranačko rukovodstvo smatra da je "veoma važno" raspisati vanredne parlamentarne izbore i dodao da je taj stav iznet na današnjem sastanku sa predsednikom SNS Aleksandrom Vučićem.Glišić je za televiziju Pink kazao da je na tom sastanku rečeno Vučiću da je stranka "u potpunosti spremna da organizaciono iznese teret izbora koji bi se desili u narednih nekoliko meseci"."Ako sa jedne strane imate ljude koji osporavaju vaš legitimitet i misle da to što radite nije dobro, onda je najbolji mogući način da proverite da li je to tako, da izađete na izbore i da pitate građane da li je dobar put kojim idemo ili možda put koji nude ovi drugi a to je povratak u onu sumornu prošlost lopovluka, zatvaranja fabrika i svega onoga čega ne želimo da se setimo, a kamoli da doživimo", kazao je funkcioner naprednjaka.Član Predsedništva Srpske napredne stranke (SNS) Nebojša Stefanović izjavio je ranije danas da je uvek za to da se proveri volja naroda, ali da je mnogo faktora koji će uticati da se formuliše odluka o izlasku na vanredne izbore.Povodom navoda pojedinih medija da će izbori biti održani 31. marta ili 14. aprila, Stefanović je za RTS rekao da se nije razgovaralo o datumu.On je kazao da će odluka o izborima zavisiti od više faktora koji se tiču državnih interesa, Kosova i ekonomije i da odluka o vanrednim izborima nije laka."Zato i čekamo da se iskristališe šta će se dešavati i sa odnosima sa EU. Moja predviđanja su da će Evropa zbog njihovih izbora prilično usporavati sve ostale procese", ocenio je Stefanović.