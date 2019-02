Vremenska prognoza: Vikend na plus 20 stepeni

METEOROLOZI Republičkog hidrometeorološkog zavoda za narednih nekoliko dana najavljuju toplije vreme u većem delu zemlje i intenzivno topljenje snega u predelima do 1.500 metara nadmorske visine. Na jugozapadu će duvati jači vetar, a u košavskom području i na planinama udari će biti olujne jačine. Najniža temperatura u većini mesta u subotu će biti od četiri do osam stepeni celzijusa, a u košavskom području do 10. U najtoplijem delu dana od...