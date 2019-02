Tači: Moramo poštovati zahtev SAD

On je pozvao je Vladu da poštuje zahtev Sjedinjenih Američkih Država o suspenziji takse na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Mislim da naše institucije treba da poštuju zahtev ne da se taksa ukine, već da dozvole njihovu privremenu suspenziju, kako bi se došlo do sveobuhvatnog međunarodnog angažmana, rekao je Tači, prenosi RTK2. On je istakao da je odluka o tome na Vladi, koalicionim partnerima i političkim partijama, ali je sve pozvao...