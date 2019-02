Popović: O svom radu razgovaraću samo s Vučićem. ...

Beta pre 6 sati

Ministar za tehonološke inovacije Nenad Popović izjavio je danas da će o svom radu u Vladi razgovarati isključivo sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, sa kojim se i dogovarao o ulasku.Popović je tako odgovorio na kritiku ministra spoljnih poslova Ivice Dačića, koji ga je između ostalog juče upitao zašto je i dalje član Vlade ako ne podržava njenu politiku."Dačić se o tome ništa ne pita, on se sa mnom nije dogovarao kada sam ušao u Vladu i ja ću o tome razgovarati sa predsednikom koji jedini ima pravo da odlučuje o tome", kazao je Popović za Radio televiziju Srbije.On je ponovio da je dobro što je Dačić korigovao svoju izjavu da je razgraničenje državna politika po pitanju Kosova."To nije utvrdio ni jedan državni organ", rekao je Popović i dodao da se on zalaže isključivo za poštovanje Ustava i preambule koja govori da je celo Kosovo Srbija.Popović je kazao i da rešenje za Kosovo treba da bude kompromisno, odnosno da Kosovu treba dati "najveću autonomiju koja trenutno postoji u svetu".Dačić: Ne pamtim da je neko toliko napao Vučića kao PopovićMinistar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da ne pamti da je neko toliko napao predsednika Aleksandra Vučića, kao što je to učinio ministar za tehonološke inovacije Nenad Popović kritikom ideje da je razgraničenje moguće rešenje za Kosovo."Tu je situacija jasna, Popović ne podržava ono što je izneo predsednik Vučić (Aleksandar). Ako neko misli da je Popović napao mene, taj nema pojma o politici", rekao je Dačić za televiziju Pink.On je naveo i da je za njega neshvatljivo "busanje u grudi Popovića", koje je i za Srbiju "veoma štetno", jer vodi ka nejedinstvu.Dačić je kazao da je Popović verovatno pogrešno informisan da je ruski predsednik Vladimir Putin protiv ideje razgraničenja i da zbog toga iznosi takve stavove."Pre pet godina Putin se saglasio sa ovim predlogom. Lično sam razgovarao sa Putinom i ja i Vučić nebrojeno puta", rekao je Dačić.