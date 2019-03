Danas oblačno, mestimično kiša, popodne prestanak padavina

Samo će na severu Srbije biti umereno oblačno sa sunčanim periodima i suvo, dok će u Negotinskoj Krajini biti pretežno sunčano. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, na istoku povremeno jak. Jutarnja temperatura kretaće se od dva do osam stepeni Celzijusa, najviša dnevna od 10 do 15 stepeni. U Beogradu će danas biti umereno oblačno sa sunčanim periodima i suvo. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura biće oko...