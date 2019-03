Stefanović: Nalogodavce i krivce za ubistvo Ivanovića ne treba tražiti među Srbima

Beta pre 8 sati

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je danas da su izjave iz Prištine o umešanosti Beograda u ubistvo lidera Građanske inicijative Olivera Ivanovića politička zloupotreba i da je istraga Srbije pokazala da krivce i nalogodavce za to ubistvo ne treba tražiti među Srbima.Stefanović je za Radio-televiziju Srbije rekao da ni posle 14 meseci od Ivanovićevog ubistva nema "nikakve ozbiljne istrage" na Kosovu."Sve ono što su uradile Bezbednosno-informativna agencija, MUP (Srbije) i tužilaštvo ukazuje da u istrazi ubistva Olivera Ivanovića krivce i nalogodavce ne treba tražiti među Srbima", rekao je Stefanović.On je kazao da je "jasno da su se vlasti u Prištini uplašile međunarodnog tribunala" koji, kako je naveo, treba da kazni zločine nad Srbima."Mi ne želimo da izađemo sa više informacija upravo jer se ponašamo kao ozbiljna zemlja i država. Izaći ćemo kad budemo mogli da dokažemo sve ono što su indicije i tvrdnje", kazao je Stefanović.Prema njegovim rečima, jako teško bilo je srpskoj strani da sprovede istragu jer joj nije odobren pristup dokaznom materijalu, ali , kako je rekao, u saradnji sa "partnerskim službama u svetu", pokušava da dođe do čvrstih dokaza."Očigledno je da prištinske vlasti, čije je ponašanje ne samo neodgovorno nego i štetno, ili prikrivaju prave ubice i nalogodavce ili ne žele da se do rešenja dođe", rekao je on.Stefanović je dodao da je očigledno "imperativ Prištine da prikrije ubice i nalogodavce" i ocenio da "ako neko stalno prikriva počinice onda se tu verovatno krije ko je izvršilac tog teškog dela".Supruga ubijenog Ivanovića, Milena izjavila je da su izjave iz Prištine o ubistvu njenog supruga atak na Olivera, ali i na Srbiju."Apelujem na sve koi imaju dokaze i prave informacije da se obrate nadležnim organima, da u suprotnom ćute i pomognu da se ovo ubistvo reši do kraja i jednom za sva vremena prestanemo sa sakupljanjem političkih poena na tragediji jedne porodice", rekla je Ivanović.Ona je dodala da veruje da je moguće i da će se otkriti ko je ubio Ivanovića."Verujem našem tužilaštvu i policiji, znam da predano i svakodnevno rade da se otkrije ko je ubica Olivera", rekla je ona.Predsednik Kosova Hašim Tači izjavio je juče da je glavni osumnjičeni za ubistvo lidera Građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića Milan Radoičić i da je ubistvo izvršeno po nalogu vlasti u Beogradu.Lider Građanske inicijative SDP Oliver Ivanović ubijen je ispred prostorija te stranke u severnom delu Kosovske Mitrovice 16. januara 2018. godine. Javnost i dalje nije obaveštena da li je postignut napredak u istrazi tog slučaja.