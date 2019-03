Vučić: Srbija sada u konkurenciji pet zemalja za dolazak Folksvagena

Beta pre 3 sata

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je Srbija prvo bila u konkurenciji osam a zatim u konkurenciji pet zemalja u koju bi došao nemački automobilski gigant Folksvagen."Nadam se da ćemo ući u poslednje tri, kasnije u poslednje dve zemlje", rekao je Vučić obraćajući se narodu u Lazarevu, kod Zrenjanina, koji obilazi u okviru kampanje "Budućnost Srbije".On je istakao da ako bi Folksvagen došao u Srbiju, onda bi to bio najveći rezultat."Ako bi se slučajno dogodilo da to uspemo, to bi bio najveći rezultat i onda bih s ponosom mogao da kažem da sam svoj posao završio", kazao je Vučić.