Obeleženo 20 godina od bombardovanja RTS-a, otkrivena ploča o izgradnji spomen obeležja

Brat jednog od poginulih radnika RTS-a Miroslav Medić naveo je da je NATO bombardovao zgradu "bez jasnog upozorenja i da je to prvi put u istoriji ratovanja da je bombardovana jedna medijska kuća". On je upitao zašto do sada nijedna od NATO zemalja nije odgovarala za taj zločin i zašto bivši direktor RTS Dragoljub Milanović nije poštovao naredbu 37 tadašnjevlade i premestio radnike, kao i zašto država nije zaštitila radnike. Medić je kazao da...