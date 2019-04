Video crveno-beli na korak do titule: Zvezda savladala Partizan u derbiju

DOMINACIJA šampiona u 160. derbiju. Bolja i konkretnija Crvena zvezda je u drugom poluvremenu nadigrala Partizan i sada joj je put do nove titule širom otvoren – 2:1 (0:0). Siromašno prvo poluvreme zamenio je dinamičniji nastavak, sa dva opravdana penala i snalažljivijim domaćinom koji je ovoga puta znao da iskoristi ulogu favorita. Crveno-beli su se prvi probudili posle uspavanke iz prvih 45. minuta i od 60. do 80. minuta došli do...