Dačić: Moramo da se borimo za stvaranje zakona za bolji položaj radnika

Lider socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je danas povodom 1. maja Međunarodnog dana rada da je potrebno nastaviti borbu za pravedno društvo koje podrazumeva stvaranje zakonodavnog okvira za bolji položaj radničke klase i radnika.Dačić je novinarima prilikom polaganja venca na grob Dimitrija Tucovića rekao da je potrebno da oni koji se bave pravima radnika i tom vrstom posla sarađuju i da imaju koordinirane aktivnosti."Neverovatno da je toliko godina posla Marksa aktivan njegov problem i ono što je on pisao. U 21. veku se i dalje borimo za osam sati radnog vremena", kazao je Dačić.Na pitanje novinara kako njegova stranka reaguje kada su ugrožena nečija radnička prava, Dačić je rekao da je to posao onih koji treba da se sindikalno organizuju."Treba više aktivnosti, praćenja zakonskih predloga i praćenja rešenja kako da se do nečega dođe usaglašavanjem naših zakona sa evropskim zakonima", rekao je Dačić.On je kazao da su tekovine socijalističkog radničkog pokreta i dalje aktuelne, ali u zemljama koje mogu da priušte sebi takvu vrstu stvaranja društva."Da bi smo do toga došli moramo da razvijamo ekonomiju i da imamo šta da socijalno i pravedno raspodelimo. Važno je stvarati zakonodavni sistem i usaglašavati ga sa Evropskom unijom", rekao je Dačić.Venac na grob Dimitriju Tucoviću na Novom groblju u Beogradu položili su i ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić i predsednik Skupštine grada Nikola Nikodijević.Izjave Zvizdića o otvaranju Pandorine kutije smešne i besmisleneMinistar spoljnih poslova Ivica Dačić ocenio je danas besmislenom i smešnom izjavu predsedavajućeg Veća ministara BiH Denisa Zvizdića da će promenom granica u rešavanju problema Kosova biti otvorena Pandorina kutija."Iz toga što je Zvizdić govorio logično treba da proistekne da oni nisu za priznanje, ali Bakir Izetbegović jeste. Što se čačkate. Vi na nas možete da udarate koliko hoćete, a samo je važno da to ne važi za vas", rekao je Dačić prilikom polaganja venca na spomenik Dimitriju Tucoviću na Novom groblju u Beogradu povodom Praznika rada.On je kazao da se ne može gledati na otvaranje Pandorine kutije na slučaju Kosova kada je reč o tome da li moraju da se poštuju njegove granice."To šta oni misle baš nas briga. Ko su oni da daju stav o rešavanju tog pitanja. Oni ne treba ni da budu prisutni kada se razgovara o tome. O tome treba da se razgovara sa velikima", kazao je Dačić.Predsedavajući Saveta ministara BiH Denis Zvizdić izjavio je u ponedeljak da sve države na Balkanu imaju međunarodno priznate granice i da to treba da ostane princip na području zapadnog Balkana."Počinju se ponovo crtati neke nove granice, govori se o razmeni teritorija na bazi etničkog principa, a mi znamo iz naše prošlosti do čega su dovele takve ideje, jer te ideje nisu nove", rekao je Zvizdić posle Samita o zapadnom Balkanu u Berlinu, preneli su mediji u BiH