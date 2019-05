Danas oblačno, toplije, mogući pljuskovi i grmljavina

Najniža temperatura od pet do 10, a najviša od 17 do 23 stepena. U Beogradu će takođe biti oblačno s mogućim padavinama i temperaturom od 10 do 22 stepena. Biometeorološka situacija neće pogodovati srčanim i psihičkim bolesnicima. Izvesne tegobe se mogu očekivati i kod osoba koje pate od bolesti respiratornog sistema. Glavobolјa i bolovi u kostima i zglobovima moguće su meteoropatske...