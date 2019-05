Vučić: Upozorio sam šta će se desiti, nisu nas obavestili

Novi magazin pre 9 sati | Beta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je to što je objavio šta će se desiti na severu Kosovo, štampa predstavila kao njegovo upozorenje, ali to "ne znači da nas je neko upoznao sa situacijom ili da smo znali", već da je on sve sam otkrio.

"Upozorio sam i međunarodnu zajednicu i naše ljude da će se ovo dogoditi. Naravno da će to objaviti u štampi. Ali to ne znači da su nas sa nečim upoznali i da smo obavešteni, već da je predsednik Vučić sve otkrio", rekao je Vučić za TV Pink, objavljeno je na sajtu te medijske kuće. On je reagovao na izjavu portparola Kfora Vinćenca Grasa za Politiku da su za akciju jedinice Rosu znali svi koji su čitali novine. Vučić je rekao da je prvi put