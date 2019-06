Mediji: Za 30 uhapšenih policajaca i civila na Kosovu određen pritvor od 30 dana

Danas pre 1 sat | Piše: Beta

Uhapšenim policajcima i jednom broju uhapšenih civila u akciji Specijalnih jedinica policije ROSU na severu Kosova 28. maja, određen je pritvor u trajanju od 30 dana, javila je Radio Slobodna Evropa.

To je radiju potvrdio jedan od branilaca pritvorenih, advokat Nebojša Vlajić. On je za portal Kossev rekao da je Osnovni sud u Prištini na predlog tužilaštva danas doneo rešenje o određivanju pritvora za 30 lica među kojima je 16 Albanaca, 11 Srba i 3 Bošnjaka. „I policajcima i civilima je određen pritvor do 30 dana sa mogućnošću da bude produžen nakon toga. Odbrana ima rok za žalbu 24 sata i mi ćemo izjaviti žalbe u ponedeljak“ dodao je Vlajić.