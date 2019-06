Palmer: SAD žele hitan nastavak dijaloga, medijske slobode uslov za Srbiju

Danas pre 42 minuta | Piše: Beta

Sjedinjene Američke Države želele bi da se dijalog Beograda i Prištine hitno nastavi, a da postignuti dogovor može u potpunosti da se primeni i da se „proda“ javnosti obe zemlje, izjavio je za Glas Amerike zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara Metju Palmer.

„Mi bismo podržali ukidanje tarifa ako je to potrebno za povratak dijalogu, to bi bio važan korak napred, ali verujemo da je važno da obe strane samostalno upravljaju izazovima i nađu način da se vrate pregovorima“, rekao je on. Na pitanje da li to znači da ne postoji ništa što Vašington može da uradi i utiče na Prištinu da ukine tarife, Palmer je odgovorio da postoje stvari koje SAD mogu da urade i da to podrazumeva i „podsticanje partnera na