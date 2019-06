Uživo predsednik Vučić: Baš me briga što se Boško Obradović sastao sa Amerikancima, ne zanima me o čemu su pričali (kurir TV)

Kurir pre 5 sati

Mi se suočavamo sa depopulacijom stanovništva, gubimo i selo i ljude.

To je užasan problem za našu zemlju, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u obraćanju novinarima. IZ OBRAĆANJA PREDSEDNIKA SRBIJE: 12.57 - O ročištu sa Jeremićem: Pošto sam video da neko pominje neki imunitet, nisam se pozvao. To što traži 50 miliona, on vrlo dobro zna koliko je ukrao. Sve što sam rekao o njemu, stoji. Mnogo je on veći lopov nego što sam mislio. Sa oduševljenjem čekam da mi skinu imunitet i da se odazovem pozivu. 12.48 -