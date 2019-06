"Jeremić je lopuža velikih razmera"

Mondo pre 8 sati | mondo.rs, MONDO/Agencije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, povodom ročišta po tužbi Vuka Jeremića, da je Jeremić "lopuža velikih razmera" i da to nikakva tužba, ništa ne može da promeni.

Foto: Tanjug/Bojan Stekic Vučić je rekao i da će to ponavljati i po cenu da ide u zatvor. On je pozvao parlament da što pre odlučuje o skidanju njegovog imuniteta, kako bi mogao da se pojavi na sudu i kaže šta misli. "Neko pominje nekakav imunitet, ja se nisam pozvao ni na kakav na imunitet, i sve što sam rekao o Jeremiću je istina. A, to što traži 50 miliona - on zna koliko on ima, zna koliko je ukrao, pa računa koliko mu fali da živi kako je