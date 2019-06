Brnabić: Priča o članstvu je bespredmetna, stranka je veća i važnija od toga

Beta pre 1 sat

Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da nije važno da li je članica Srpske napredne stranke (SNS) i istakla da je priča o njenom članstvu u vladajućoj stranci bespredmetna jer je "stranka veća i važnija" od nje i toga da li će postati njen član.

"Čini mi se da nije fer prema ljudima koji su u toj stranci od osnivanja i koji su prošli kroz fiskalnu konsolidaciju i teške političke odluke, a da se priča samo o meni koja nisam bila ni u Vladi ni u državnoj upravi u to vreme... To je stranka koju želim na svaki način da podržim. Mislim da toliko dugujem SNS-u. Nadam se i da će me ljudi u SNS prihvatiti kao deo tima. Dalje od toga ne bih išla", rekla je premijerka novinarima u Narodnoj banci Srbije.

Ona je navela da duguje SNS-u jer joj je ta stranka pružila podršku u vreme kada mnogi drugi ne bi i kada je najveći broj političkih partija samo gledao ko je član, a ko nije.

"Meni su dali poverenje kao osobi koja nije član stranke, a niko mi se nikada nije mešao ni u izbor tima ni u izbor ljudi u kabinetu", rekla je ona.

Premijerka je rekla da je za nju SNS pokazala da je stranka koja je vredna ogromnog poštovanja i koja se nije libila da u proteklih pet ili šest godina primeni najteže reforme koje su bile potrebne još 2003. i 2004. godine, ali tada nije bilo dovoljno hrabrih političkih lidera da to urade, pa je zemlja došla na ivicu bankrota.

Dodala je da je SNS, u trenutku kada je bilo očigledno da neće dobiti političke poene zbog svojih poteza, uradila ono što je bilo potrebno Srbiji i što su građani umeli da cene.

(Beta, 06.26.2019)