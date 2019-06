Profil srpskog turiste u Crnoj Gori: Smeštaj rezerviše telefonom, dolazi kolima, a evo koliko novca potroši na dan

Blic pre 23 minuta | Tanjug

Turista iz Srbije koji letuje u Crnoj Gori u proseku ima 35 godina, letuje s porodicom, na more dolazi automobilom, a smeštaj rezerviše telefonom, pokazalo je istraživanje "guest survey" koje je sprovela Nacionalna turistička organizacija Crne Gore. Kako je agenciji Tanjug rekla Nina Vukčević iz te organizacije, građani Srbije u Crnu Goru dolaze uglavnom radi pasivnog odmora i zabave, zadržavaju se u proseku osam do 10 dana i potroše za to vreme