Otvaranje Poglavlja 9: Princip jedinstvenog evropskog pasoša

Dnevnik pre 2 sata | Tanjug

BEOGRAD: Na Međuvladinoj konferenciji zakazanoj za danas u Briselu očekuje se da će Srbija otvoriti Poglavlje 9 (finansijske usluge) u pristupnim pregovorima sa EU, a u Ministarstvu finansija i NBS kažu da će to biti potvrda usklađenosti sa svim kriterijumima u oblasti finansijskih usluga.

To će praktično značiti da će naša domaća regulativa i svi učesnici na finansijskom tržištu imati takozvani "jedinstveni evropski pasoš" koji će im omogućiti pristup tržištu EU, kažu u NBS. Premijerka Ana Brnabić ocenjuje da je to dobar rezultat ako se ima u vidu da je Srbija blizu zatvaranja najmanje tri poglavlja, da će sutra kada otvori novo imati 17 otvorenih poglavlja i više od dva privremeno zatvorena. "To je dosta dobar uspeh trenutno,