Danas veoma toplo, temperatura do 39 stepeni

U Srbiji će i danas biti sunčano i veoma toplo, a najviše temperature će se kretati od 34 do 39 stepeni Celzijusa.

Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar. Uveče i tokom noći na severu i zapadu Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti redja pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 15 do 23, najviša dnevna od 34 do 39 stepeni Celzijusa, saopštio je Republicki hidrometeorološki zavod. I u Beogradu će biti sunčano i veoma toplo, uz slab do umeren zapadni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura oko 23, najviša dnevna oko