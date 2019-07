Sunčano i veoma toplo, najviša dnevna u NS oko 36°C

Moj Novi Sad pre 34 minuta

U Srbiji će i danas biti sunčano i veoma toplo, a najviše temperature će se kretati od 34 do 39 stepeni Celzijusa.

Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar. Uveče i tokom noći na severu i zapadu Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti ređa pojava kratkotrajnih pljuskova s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 15 do 23ºC, najviša dnevna od 34 do 39ºC, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. I u Novom Sadu biti sunčano i veoma toplo, uz slab do umeren zapadni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura oko 23ºC, najviša dnevna oko 36ºC. Tokom