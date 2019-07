Vremenska prognoza - 7. jul

RTS pre 8 minuta

Oblaci koji sada donose kišu i pljuskove severu Poljske, sutra pre podne stići će do severa Srbije. Očekuju se pljuskovi, jak vetar, ponegde i grad i zato meteorolozi upozoravaju narandžastim meteo-alarmom. U Vojvodini temepratura do 29 stepeni. Oblačnost će se sporo premeštati, pa će do centralnih delova zemlje stići tek oko ponoći. Čitavog dana na jugu će biti veoma toplo, do 36 stepeni, najtoplije u Nišu, Leskovcu, Vranju.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (izvor: RHMZ) 06.07.2019. Subota: Sunčano i toplo. Vetar slab, promenljivog smera. Najviša temperatura od 30 do 34 stepena. Upozorenje: Tmax ≥ 32 stepena, verovatnoća 95%. 07.07.2019. Nedelja: Ujutro i pre podne u većem delu pretežno sunčano. Na severu Vojvodine naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, koje će se posle podne i uveče proširiti na zapadne i centralne krajeve uz skretanje vetra