Uhapšen zbog ubistva muškarca na njivi kod Beograda

Policija je u Beogradu uhapsila M.Ž. (47) osumnjičenog za ubistvo.

On se sumnjiči da je u četvrtak, 11. jula, sa više hitaca, u njivi u ataru sela Rakovica kod Beograda ubio 32-godišnjeg muškarca, saopštio je MUP. Telo ubijenog muškarca, u petak je, ispod gomile sena, pronašao traktorista. Mediji pišu da je ubijeni poreklom iz Crne Gore, a policiji je od ranije poznat kao diler droge. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. Autor: 021.rs