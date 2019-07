Danas pre 4 sata | Piše: M. R. M.

Skupština Srbije počela raspravu o izboru novog Poverenika za zaštitu informacija od javnog značaja Vjerica Radeta, poslanica Srpske radikalne stranke obrušila se danas u Skupštini Srbije, tokom rasprave o novom Povereniku, na Zorana Pašalića, Zaštitnika građana povodom napada lidera radikala Vojislava Šešelja na novinarku Danasa.

On je, podsetimo, predložio medijskim udruženjima i аsocijаcijаmа Predlog sporаzumа o sаrаdnji u oblаsti uspostаvljаnjа Plаtforme rаdi zаštite i unаpređenjа bezbednosti novinаrа. Govoreći i o dnevnom listu Danas, radikalka Radeta navela je da su to novine protiv kojih treba dići glas i da su to novine koje ne treba da se kupuju. “Zamislite Pašaliću je smetalo što je Šešelj uvredio tu novinarku Snežanu Čongradin, a nije mu smetalo što je ta ista novinarka napisala