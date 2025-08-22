Đurić sa Bocan-Harčenkom o daljim koracima bilateralne saradnje Srbije i Rusije

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić razgovarao je danas sa ambasadorom Rusije u Beogradu Aleksandrom Bocan-Harčenkom o najaktuelnijim temama, a sagovornici su razmotrili i dalje korake na polju bilateralne saradnje dve države.

U konstruktivnom razgovoru, Đurić je istakao da je za nama izuzetno intenzivan period međunarodnih događanja čiji eho dopire i do našeg područja, navodi se u saopštenju ministarstva. Šef srpske diplomatije preneo je zahvalnost na principijelnoj podršci po pitanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije, podvukavši njen značaj kako bilateralno, tako i u okviru međunarodnih organizacija. (Telegraf.rs/Tanjug)
