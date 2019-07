Uživo Vučić u jutarnjem otvoreno o pretnjama sinu i ćerki: Čuo sam komentare da je reč o psihopati, ali nije! Tu je reč o političkoj mržnji! Moja Milica je jaka, zna ona!

Kurir pre 1 sat

Još nisu uhapšeni, čekaju se rezultati istrage i potvrda od Tvitera a nisam siguran ni da su u zemlji, rekao je Vučić dodajući da je reč o dvoje ljudi koji pišu komentare

BEOGRAD - Smederevska železara bila je borba za koju sam mislio da je nećemo izgurati... hiljade sati rada uloženo je u to i ja sam tog dana želeo da podelim tu svoju radost jer smo spasli 5.000 ljudi i železaru za koju je trebalo da platimo 100 miliona evra samo da je uništimo i ostanemo bez ičega... Ali nekom je to smetalo... - rekao je jutros predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostujući u jutarnjem programu gde je dodao da neko nije mogao da podnese da on govori