Vučić: Popović nije imao zlu nameru, nije njegovo da procenjuje evrointegracije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da očekuje da će se "verbalni sukob" premijerke Ane Brnabić i ministra Nenada Popovića završiti razgovorom i dodao da predsednica Vlade ima njegovo puno poverenje.

Izvor: N1 Odgovarajući u kasarani "Mija Stanimirović" u Nišu na pitanje novinara, Vučić je rekao da "veruje da će sve to biti u redu" i da ne misli da je Popović imao zlu nameru. "Nije njegovo da procenjuje da li je Briselski sporazum 'mrtav' i da li smo 'završili' sa evropskim integracijama. On, kao predsednik političke partije, ima pravo na mišljenje, ali kao član Vlade - nije njegov posao da to procenjuje", rekao je on. Vučić je ocenio da je Popović trebalo da