Pljuskovi s grmljavinom

Kiša koja je počela juče nastaviće se i danas ali se razvedravanje očekuje već tokom popodneva...

NOVI SAD: Svežije sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, a popodne sunčano. Vetar umeren do pojačan severozapadni. Pritisak malo ispod normale. Temperatura od 18 do 26 stepeni. VOJVODINA: Svežije vreme sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, a popodne sunčano. Vetar umeren do pojačan severozapadni. Pritisak malo ispod normale. Temperatura od 16 do 27 stepeni. SRBIJA: Svugde svežije u odnosu na petak sa povremenom kišom i