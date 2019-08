Hitna pomoć, policija i tužilac na terenu! Prve informacije oskudne

Alo pre 22 minuta | Novosti/Alo.rs/ B. P.

Nesreća se desila oko 23 sata

U mestu Ravna Rijeka, nedaleko od Bijelog Polja, na dionici puta Ribarevine - Slijepač most, u ponedeljak oko 23 sata, došlo je do saobraćajne nesreće u kojoj je prema prvim informacijama povređeno nekoliko osoba. Na mestu nesreće do koje je došlo pod za sada nepoznatim okolnostima, nalaze se ekipe Hitne pomoći, bjelopoljske policije i dežurni tužilac. BONUS VIDEO: Beograđani otkrili šta rade na plus 40: Muke tek predstoje!