Đelato nije isto što i sladoled, a razlika je u ovome…

Vesti online pre 1 sat

Iako đelato na italijanskom znači sladoled, skoro svaki Italijan bi se uvredio ako biste mu rekli da su ove dve stvari iste.

Naime, jedna od ključnih razlika između sladoleda i đelata je maslac. Dok su glavni sastojci sladoleda mleko, slatka pavlaka, šećer i žumanca, tajna pravljenja đelata je u dosta manje slatke pavlake, a ponekad i malo ili nimalo žumanca. To dovodi i do mnogo manjeg procenta maslaca u đelatu. Pravila Uprave za hranu i lekove kažu da sladoled ne može da sadrži manje od 10 odsto mlečne masti (iako može ići i do 25), dok đelato ostaje u rasponu od četiri do devet