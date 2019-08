Radio 021 pre 7 sati | Weather2umbrella

U Novom Sadu u nedelju sunčano i veoma toplo.

Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 22°C, maksimalna dnevna 35°C. I u ponedeljak sunčano i tropski toplo, do 35°C. Od utorka do četvrtka malo prijatnije, ali i dalje preko 30°C. Osveženje se najavljuje za petak, kada će temperatura pasti za desetak stepeni, maksimalna će biti 22°C. Autor: Weather2umbrella