Uragan Dorijan prerastao u kategoriju pet (FOTO, VIDEO)

Vesti online pre 2 sata | Tanjug, Vestionline

Uragan Dorijan prerastao je u kategoriju pet, što znači da može da izazove katastrofalne nivoe razaranje, javlja AP.

Nacionalni centar za uragane u majamiju saopštioje danas da je maksimalna jačina vetra dostigla brzinu od 260 kilometara na čas i da se kreće na zapad brzinom od 13 kilometara na čas. BREAKING: National Hurricane Center says, #Dorian is now upgraded to "catastrophic" Category 5, with maximum sustained wind speeds of 160 mph, pic.twitter.com/sguojZwbu9 — News_Executive (@News_Executive) September 1, 2019 Centar navodi da se razorne jačine uragana očekkuju na