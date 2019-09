Još sutra letnja temperatura, pa znatno hladnije

Radio 021 pre 4 sata | Weather2umbrella

U Novom Sadu u utorak sunčano i veoma toplo.

Duvaće slab do umeren jugozapadni vetar, tokom dana u skretanju na severozapadni. Minimalna temperatura 14°C, maksimalna dnevna 28°C. U toku noći na severu Srbije naoblačenje i zahlađenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i uz pojačan severoistočni vetar. U sredu umereno do potpuno oblačno i osetno hladnije sa slabom kišom, uz prestanak padavina do kraja dana. Maksimalna temperatura do 19°C. U četvrtak suvo i prohladno, uz sunčane intervale. Maksimalna temperatura