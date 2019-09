Trudo se izvinio zbog tamne šminke: Glupo je što sam to uradio

N1 Info pre 1 sat | Hina

Kanadski premijer Džastin Trudo izvinio se zbog šminkanja lica tamnom šminkom 2001. godine na zabavi s temom "Arapske noći" nakon što se neugodna slika pojavila u javnosti manje od pet nedelja pre izbora u kojima ga čeka teška borba.

Slika 29-godišnjeg Trudoa s licem koje je zatamnio šminkom glavni je izazov za vođu koji često govori o potrebi borbe protiv rasne diskriminacije i koji u svom kabinetu ima tri istaknuta ministra indijskog porekla. "Trebalo je tada da znam više, ali nisam. Duboko žalim što sam to učinio“, rekao je Trudo novinarima nakon što je magazin Time objavio sliku. Exclusive: Justin Trudeau wore brownface at 2001 ‘Arabian Nights’ party while he taught at a private school,