Adam Šif: "Uzbunjivač" će svedočiti pred Kongresom

Glas Amerike pre 55 minuta

Predsednik Odbora za obaveštajna pitanja u Predstavničkom domu, Adam Šif, najavio je da je postignut dogovor da odbor čuje svedočenje uzbunjivača čija je žalba dovela do pokretanja istrage u okviru procedure opoziva predsednika Donalda Trampa. "Preduzimamo sve mere predostrožnosti da bi se to svedočenje odvilo na takav način da je identitet uzbunjivača zaštićen", izjavio je Šif za program "This Week" TV mreže ABC. "Pošto predsednik iznosi pretnje... možete da