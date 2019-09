Ekološki incident u Crnoj Gori: Po Adi Bojani plivale mrtve životinje

Blic pre 20 minuta | Vijesti

Nesvakidašnji slučaj ekološke katastrofe zabeležen je na Adi Bojani u Crnoj Gori, kada je meštanin pronašao uginulu živinu u plastičnim kesama.

Naime, kako prenose "Vijesti", Saša Čapunović iz Udruženja vlasnika objekata na Adi Bojani, tokom prethodna dva dana pronašao je oko 50 plastičnih kesa u kojima je bilo oko 10 do 15 komada uginule živine. - To je ružna slika koju šaljemo sa Ade Bojane. Potencijalno, to je i izvor zaraze - kazao je Čapunović. Kese su danima plutale po Bojani, preteći da dospeju i u more. Iako je slučaj odmah prijavljen, do sada nije utvrđeno ko ih je bacio u reku. I predsednik NVO