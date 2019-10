RHMZ: Uglavnom suvo uz postepeno razvedravanje, najviša dnevna u NS do 15ºC

Moj Novi Sad pre 5 sati

Na severozapadu Srbije danas će biti pretežno sunčano, u ostalim krajevima ujutru oblačno, mestimično s kišom.

Tokom prepodneva očekuje se postepeni prestanak padavina, a do kraja dana i razvedravanje, koje će ići od severa ka jugu. Vetar umeren, na istoku i planinama povremeno jak, severozapadni. Najniža temperatura od 7 do 11 stepeni, najviša dnevna od 12 stepeni na jugoistoku do 17 stepeni u Negotinskoj krajini. U Novom Sadu ujutro oblačno, u pojedinim delovima grada uz mogućnost slabe kiše. Tokom dana suvo uz postepeno razvedravanje. Vetar umeren, severozapadni.