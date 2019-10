Sutra ujutro hladno, tokom dana umereno oblačno

Novi magazin pre 2 sata | Beta

U Srbiji će sutra posle hladnog jutra, biti umereno oblačno vreme, sa sunčanim intervalima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab do umeren južni i jugozapadni vetar. Jutarnja temperatura kretaće se od tri do devet stepeni Celzijusa, najviša dnevna od 15 do 19 stepeni. Od večeri biće oblačno, mestimično sa slabom kišom, uz slab do umeren severozapadni vetar. I u Beogradu će sutra ujutro biti hladno, tokom dana umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura biće od šest do osam, a najviša oko 17 stepeni Celzijusa. Duvaće slab do umeren južni i jugozapadni vetar.