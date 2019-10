Tramp imenovanjem Grenela insistira na razgovoru i rešenju

Dnevnik pre 11 sati

BEOGRAD: Imenovanje Ričarda Grenela za specijalnog izaslanika za pregovore Beograda i Prištine Bela kuća želi direktno da utiče da se nastavi politika da o Kosovu treba razgovarati, da se uvažava srpska pozicija, a želja je da se proces ubrza i što pre bude uknjižen poen, ocenio je danas bivši srpski diplomata Zoran Milivojević.

On je u izjavi za TV Pink rekao da predsednik SAD Donald Tramp pokazuje da želi direktno da učestvuje u rešavanju problema preko svgo, kako je rekao, "portparola" Grenela. "Najosetljivije za nas je to što se na ovaj način proces ubrzava, predsednički izbori u SAD su za godinu dana, a želja je da se priča ovde završi što pre i da bude uknjižen poen", ocenio je Milivojević. On smatra da će američka strana prevashodno delovati preko Grenela u pregovorima Beograda i